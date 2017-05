Sony XE70 - nowa seria telewizorów 4K HDR

Modele z serii XE70 są dostępne w czterech rozmiarach i oparte na firmowych technologiach Sony zapewniających jakość 4K oraz jasność, kolorystykę i szczegółowość obrazu HDR (High Dynamic Range).

Modele telewizorów Sony z serii XE70 wyposażono w szereg technologii Sony, których zadaniem jest pokazanie obrazu 4K HDR w najlepszej możliwej jakości. Wyrazistość każdego oglądanego materiału to zasługa systemu przetwarzania 4K X-Reality PRO. Aby nadać obrazowi bardziej realistyczny wygląd, poddaje on analizie poszczególne fragmenty sceny i przetwarza je z użyciem specjalnej bazy danych o obrazach, która umożliwia niezależną optymalizację faktur, kolorów i krawędzi. Za płynność i szczegółowość dynamicznych sekwencji w programach sportowych i kinie akcji odpowiada technologia Motionflow XR. Jej działanie polega na generowaniu i wstawianiu dodatkowych obrazów między klatki oryginalnego materiału, z uwzględnieniem kluczowych elementów wizualnych na dostępnych klatkach. Model XE70 jest wyposażony w funkcję wstawiania ciemnych klatek, która zapobiega rozmyciu obrazu i nadaje mu kinowy wygląd.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem