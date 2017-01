Space Player PT-JX200 - jaśniejszy projektor oświetleniowy od Panasonic

Panasonic wprowadził do oferty nowy model projektora Space Player o nazwie PT-JX200. Jest to hybrydowe rozwiązanie łączące funkcje projektora laserowego oraz reflektora oświetleniowego. Nowy model został wyposażony w oprogramowanie do zarządzania treścią, od poprzedników wyróżnia go także wyższa jasność na poziomie 2000 lumenów.

Space Player to urządzenie, które swoje budową przypomina reflektor, pełni jedna podwójną funkcję – zarówno oświetleniową, jak i projekcyjną. Zaletą urządzenia jest możliwość prostej instalacji na standardowych szynach oświetleniowych za pomocą jednego kabla. Ponadto nowy Sapce Player cechuje jasność 2000 lumenów i możliwość nieprzerwanej pracy do 20 000 godzin.