Sposób na uratowanie księgarni? Pomysłowe zdjęcie znudzonych pracowników

Z pewnością dotarły do Was alarmujące dane o dramatycznie spadającym czytelnictwie książek i masowym zamykaniu się małych, prywatnych księgarni. Sprawa nie jest jednak przegrana, co pokazuje przypadek księgarni Librairie Mollat we Francji założonej w 1896 r, a którą odwiedza coraz więcej osób. Wszystko to za sprawą zdjęć, które pracownicy księgarni publikują na swoim profilu na Instagramie.

Publikowane w Internecie fotografie z księgarni Librairie Mollat pokazują klientów idealnie komponujących się z okładkami książek. Zdjęcia perfekcyjnie wykorzystują zabawę perspektywą w fotografii.