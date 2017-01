Spotkanie z Tadeuszem Rolke

3 lutego 2017 odbędzie się spotkanie z mistrzem fotografii polskiej Tadeuszem Rolke, który opowie o swojej fotograficznej i życiowej biografii, wieloletniej pracy z artystami oraz o tym, jak fotografia z rzemiosła stała się sztuką. Pokaże także wybrane zdjęcia ze swojego archiwum, w którym zgromadził kilkadziesiąt tysięcy negatywów. Prowadzenie spotkania: Małgorzata Purzyńska, autorka biografii artysty, wywiadu-rzeki „Tadeusz Rolke. Moja namiętność”.

Tadeusz Rolke to jeden z najwybitniejszych fotografów polskich, fotoreporter prasowy, fotograf mody, dokumentalista i twórca fotografii kreacyjnej. W swojej pracy bez trudu zmieniał fotograficzne konwencje. Zaczął fotografować w wieku 15 lat i robi to nieprzerwanie do dziś, choć ma już 87 lat. Przez wiele lat uchodził za czołowego polskiego przedstawiciela fotografii humanistycznej. Fotografował wielu artystów – malarzy, aktorów, muzyków, twórców teatru, bywał na wernisażach i w znaczących galeriach sztuki współczesnej w Polsce, od połowy lat 50. obracał się w kręgach artystycznych, dokumentował twórczość i fotografował wielu artystów, m. im. Włodzimierza Borowskiego, z który blisko się przyjaźnił, Tadeusz Kantora, Aliny Szapocznikow. Fotografia stała się nie tylko jego zawodem, ale także życiową pasją.

Tadeusz Rolke studiował historię sztuki na KUL w Lublinie, której nie ukończył ze względu aresztowanie w okresie szalejącego stalinizmu w latach 60. pracował w tygodniku "Stolica" i miesięczniku "Polska", współpracował z kultowymi pismami: "Ty i Ja" i "Przekrojem". Kolejną dekadę spędził w Niemczech, gdzie pracował m.in. dla takich czasopism, jak: "Stern", "Spiegel", "Die Zeit" i agencji Inter Nationes, fotografując znakomitych niemieckich artystów. Po powrocie do kraju, gdy w Polsce ogłoszono stan wojenny, nie chciał pracować z reżimowymi pismami, fotografował wiec życie kulturalne w Warszawie skupione wokół instytucji prezentujących sztukę poza oficjalnym obiegiem, pracował także nad serią aktów i współpracował z prasą zachodnioniemiecką

i organizacjami pozarządowymi jako tłumacz i fotograf. W ostatnich latach miał wiele wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą. Zdjęcia Tadeusza Rolke weszły już do kanonu polskiej fotografii XX wieku.

Pod koniec listopada ubiegłego roku (nakładem wydawnictwa Agora) ukazała się biografia artysty zatytułowana "Tadeusz Rolke. Moja namiętność".

Data i miejsce:

3 lutego 2017, piątek, godz. 18:00

Okręg Warszawski ZPAP, Dom Artysty Plastyka, ul. Mazowiecka 11A

wstęp wolny

Wybrane fotografie Tadeusza Rolkez z albumu "ROLKE" wydawnictwa Bosz.