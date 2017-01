Spotkanie z Marcinem Kydryńskim w Przemyślu

Przemyska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie z Marcinem Kydryńskim, radiowcem, podróżnikiem, fotografem, organizatorem koncertów i festiwali oraz reporterem, autorem książki „Biel. Notatki z Afryki”. Od 1992 roku podróżuje po Afryce. Publikował m.in. w „National Geographic”, obecnie jego reportaże ukazują się głównie w „Vivie” i w „Kontynentach”. Od 2010 roku prowadzi ekspedycje fotograficzne i warsztaty, głównie w krajach afrykańskich, m.in. dwukrotnie w Namibii, w RPA, Mozambiku, Swazilandzie, Rwandzie, Ugandzie i Tanzanii.

"Nieuchronnie taka książka jak moja, moje fotografie i obserwacje, są doświadczeniem człowieka z zewnątrz, innego. Naznaczonego odrębnością. Ale przede wszystkim spróbuję udowodnić, że mimo udręki, z jaką zmaga się właściwie każdy zakątek Afryki, to wciąż jest region nie tylko konfliktów, katastrof, epidemii i nędzy, lecz także dom wielu szczęśliwych ludzi" - mówi Marcin Kydryński.

W 2016 roku nakładem wydawnictwa Edipresse ukazała się książka Marcina Kydryńskiego: "Biel. Notatki z Afryki". Jest to blisko 700 stronicowy tom podsumowujący doświadczenia autora po 25 latach na kontynencie. 21 rozdziałów, 150 fotografii, w tym wiele do tej pory nie publikowanych.

