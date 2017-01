Sprzęt ma znaczenie, czyli fotografowanie sportu z Olympus OM-D E-M1 Mark II

Wykonywanie zdjęć sportowych to ten kawałek "fotograficznego tortu", z którym wiążą się szczególnie duże wyzwania. Trudno zresztą żeby było inaczej: pasjonujące kadry pojawiają się na ułamki sekund i równie szybko znikają. Ani fotograf, ani jego aparat nie będą mieli drugiej szansy, jeśli spóźnią się choćby odrobinę. Dobry sprzęt nie jest w stanie wyręczyć fotografa w jego zadaniu, ale może mu je ułatwić lub też przeciwnie – uniemożliwić. Do grupy aparatów, które fotografowi pomagają, bez wątpienia należy nowy bezlusterkowy Olympus OM-D E-M1 Mark II, którego możliwości mieliśmy okazję sprawdzić podczas Igrzysk Młodzieży Szkolnej w narciarstwie alpejskim.

Strona techniczna

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem