Stanley Greene przewodniczy jury Grand Press Photo 2017 - można już zgłaszać zdjęcia

5 lutego br. magazyn "Press" rozpoczyna kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Prasowej – Grand Press Photo 2017. Jury przewodniczy Stanley Greene z agencji NOOR. W tym roku konkurs otwiera się na młodych fotografów.

Stanley Greene należy do utytułowanych fotoreporterów, jest pięciokrotnym laureatem World Press Photo, laureatem nagrody W. Eugene'a Smitha i wielu innych. Od 1991 do 2007 roku był członkiem paryskiej Agence Vu, dla której dokumentował największe światowe wydarzenia. Od 1993 roku pracował w Moskwie dla dziennika "Liberation", tygodników "Paris Match", "Time", "The New York Times Magazine", "Newsweek", "Le Nouvelle Observateur" i innych pism. Od 1994 do 2001 roku dokumentował konflikt w Czeczenii - te zdjęcia przyniosły mu szczególne uznanie. Od 2007 roku jest członkiem NOOR Agency. Oprócz niego w jury Grand Press Photo 2017 zasiądą zawodowi fotoreporterzy i fotoedytorzy.