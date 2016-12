STC Astro-Multispectra Clip Filter – filtr astrofoto dla małoobrazkowych Nikonów

Oferta akcesoriów astrofotograficznych w ciągu ostatnich kilku dni poszerzyła się o jeszcze jeden ciekawy produkt. Skorzystają z niego jednak tylko użytkownicy małoobrazkowych lustrzanek marki Nikon, ponieważ to właśnie dla takich korpusów jest on przeznaczony. Mowa o umieszczanym w komorze lustra filtrze odcinającym promieniowanie typowe dla zanieczyszczeń świetlnych przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej transmisji kluczowych dla fotografii astro linii widmowych gwiazd.

I oto kolejna po filtrze PureNight nowość dla miłośników astrofotografii (czyżby może ze względu na dłuższe noce pojawiało się ich więcej?). Jest to ponownie filtr optyczny, ale o nieco innych parametrach i zupełnie odmiennym polu zastosowania. Cena tego filtra to ok. 1620 dolarów HK, co w przeliczeniu na złotówki wynosi ok. 880 zł (bez podatków i ceł). Producent zapewnia realizację zamówień do wszystkich krajów świata.