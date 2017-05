Sto dni promocji cashback na 100-lecie firmy Nikon

Z okazji 100 rocznicy założenia firmy, Nikon startuje z nową akcją „Sto dni promocji cashback”. Promocja będzie trwała od 15 maja do 22 sierpnia 2017 roku i obejmie obiektywy NIKKOR oraz lustrzanki formatu DX. Zgłoszenia można nadsyłać do 22 września br.

Jak można uzyskać zwrot pieniędzy w promocji Nikon cashback? Wystarczy zdecydować się na zakup produktu objętego promocją, a następnie wysłać zgłoszenie tradycyjną pocztą lub poprzez stronę nikon.pl/promocje. Do zgłoszenia powinny zostać dołączone: kupon promocyjny, kopia dowodu dokonania zakupu i karty gwarancyjnej oraz jeżeli produkt został zakupiony w sklepie internetowym, potwierdzenie przyjęcia zamówienia online.

