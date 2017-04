Studium piękna - David Roemer fotografuje dla magazynu Narcisse

W czasach społeczeństwa dotkniętego obsesją na punkcie fizycznej doskonałości, magazyn Narcisse postanowił skupić się na eksponowaniu prawdziwego piękna i jego unikalnych niedoskonałości. Twórcy tytułu zainspirowani starożytnym mitem o Narcyzie, oryginalnym misterium piękna, kontemplują świat przez pryzmat wielu aspektów ludzkiej urody, szukając nowych koncepcji piękna, i sięgają przy tym dużo dalej poza rynek mody. W najnowszym numerze została opublikowana sesja zdjęciowa autorstwa Davida Roemera, któremu pozowała Emily Didonato.

David Roemer zaczął karierę fotografa w roku 2003, po ukończeniu studiów psychologicznych (uczył się także filmoznawstwa i malowania). Szybko trafił do grona najlepszych fotografów nowego pokolenia. Skoncentrował się na modzie - jego edytoriale stały się rozpoznawalne jako bardzo ekspresyjne i energiczne. David miesza elementy retro z nowymi trendami, często wplatając w kadry subtelny, ironiczny wydźwięk.

