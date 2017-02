Surrealistyczne krajobrazy wykonane stuletnią techniką filmową

Suzanne Moxhay zaprosiła swoją publiczność do apokaliptycznych scen, wykonanych techniką fotomontażu sprzed 110 lat. Technika wykorzystana przez brytyjską artystkę nazywa się "matte painting" - służyła filmowcom z początku XX wieku do tworzenia iluzji rzeczywistości, której zbudowanie na planie filmowym byłoby zbyt kosztowne lub niemożliwe do zrealizowania.

Technika "matte painting" polega na malowaniu brakujących elementów dekoracji na szkle. Następnie taką płytę umieszczano przed obiektywem kamery tak, by rysunek zakrywał niepożądane fragmenty obrazu, po czym zwyczajnie filmowano scenę. Pionierem tej techniki był Norman Dawn, który użył jej w filmie "The Missions of California", zrealizowanym w 1907 roku.