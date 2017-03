Świat może zaczekać - nowe zdjęcia Lachlana Bailey'a, przed obiektywem Cameron Russell

Lachlan Bailey znany jest ze swoich delikatnych ujęć inspirowanych filmem. Przed obiektywem Australijczyka stanęła tym razem Cameron Russell. Zdjęcia z sesji zostały opublikowane w magazynie Holiday.

Lachlan Bailey, portrecista i fotograf mody, urodził się w Australii. W Melbourne zgłębiał wiedzę filmową i fotograficzną. Po przeprowadzce do Londynu pracował jako asystent fotografa, by w 2004 roku rozpocząć własną karierę. Obecnie mieszka i pracuje w Nowym Jorku, tworzy zdjęcia inspirowane kinem, które charakteryzują się dość osobistym podejściem do koloru, lekkości czy piękna.