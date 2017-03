Światło ciągłe do filmowania i fotografii - 11 nowych lamp LED od FOMEI

Fomei wprowadza do oferty 11 nowych lamp LED zarówno panelowych jak i reflektorów z soczewką Fresnela z wysokim CRI 95. Odświeża tym samym swoją ofertę lamp LED, do których należały Fomei LED 600 oraz Fomei LED 1200.



Nie martw przegrzaniem. Na tylnym panelu lamp LED z soczewką Fresnala znajduje się wskaźnik temperatury a wewnątrz zamontowano system aktywnego chłodzenia i “ochrony przed przegrzaniem". Lampy pracują do temperatury 75° C, którą bardzo trudno osiągnąć więc nie martw się ich przegrzaniem. Jeśli chcesz pracować w trybie cichym, możesz wyłączyć wentylator kosztem zmniejszonej wydajności na poziomie 50%.

Kompatybilność z innymi źródłami światła. Jeśli używasz lamp halogenowych, fluorescencyjnych lub innych diodowych lamp LED, nie martw się o różną temperaturę barwową światła. Bez problemu dostosujesz lampy do tych, które już posiadasz. Dzięki szerokiemu zakresowi temperatury barwowej ( 3000 ° K - 8000 ° K), możesz cieszyć się nowym, wydajnym i wygodnym źródłem światła, które można idealnie dopasować do istniejącego.

