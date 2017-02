Sześć nagród iF Design 2017 dla Canona

Produkty firmy Canon otrzymały sześć prestiżowych nagród iF Design Awards 2017 przyznawanych przez iF International Forum Design GmbH. Canon jest laureatem nagród iF Design już 23. rok z rzędu.

Ustanowione w 1953 roku nagrody iF Design są uznawane za jedne z najbardziej prestiżowych wyróżnień w dziedzinie wzornictwa. W tegorocznej edycji jury konkursowe oceniło aż 5575 zgłoszeń z 59 krajów. Prace zgłaszane były w siedmiu kategoriach: produkt, projekt opakowania, komunikacja, architektura wnętrz, projekt architektoniczny, projekt usługi i projekt konceptualny.