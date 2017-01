Sześć nowych sesji Mario Testino na nowy rok

Początek roku 2017 należy do Mario Testino. Światło dzienne ujrzało sześć nowych sesji zdjęciowych fotografa, część została opublikowana w prestiżowych magazynach mody, a część to zdjęcia reklamowe. Ten fakt nie dziwi, przecież Testino to prawdziwa fotograficzna ekstraklasa. Jest on nie tylko najbardziej znanym fotografem peruwiańskim, ale jednym z najsłynniejszych fotografów świata. To prawdziwy autorytet w dziedzinie fotografii mody i portretów gwiazd.

Pracujący na stałe w Londynie artysta ma na swoim koncie współpracę z największymi domami mody, firmami kosmetycznymi i wszystkimi najbardziej liczącymi się magazynami świata mody i celebrytów. Władcy krajów całego świata, od Jordanii przez Wielką Brytanię po Norwegię, bardzo chętnie fotografują się u Testino.