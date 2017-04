Szukam emocji i wtedy naciskam spust migawki - Marian Schmidt

Dom Spotkań z Historią zaprasza na wernisaż wystawy Inside Poland. Marian Schmidt. Czarno-białe fotografie przywołują klimat PRL-u i pokazują zmiany, jakie zaszły w naszym kraju w minionych dekadach. Nie są to jednak zwyczajne zdjęcia dokumentalne; autor, utrwalając ówczesną rzeczywistość, tworzy jednocześnie własną opowieść o życiu i kondycji człowieka. Malarskie kadry wywołują w widzach różne emocje: radość, smutek, zdziwienie, melancholię. To fotografia przepełniona głębokim humanizmem.

"Gdy fotografuję, wyłączam się z rzeczywistości codziennej, która mnie otacza, wchodzę w inny wymiar, inną rzeczywistość – mówi Marian Schmidt. – Staram się uchwycić moment, w którym coś dzieje się we wnętrzu człowieka, szukam emocji i wtedy naciskam spust migawki. Ten stan określam jako intensywny moment. Wyczuwam relacje między elementami obrazu – modelem i jego otoczeniem. Na zdjęciach unikam bałaganu, ponieważ chcę, by moje kompozycje były malarskie".

Wernisaż wystawy Inside Poland. Marian Schmidt odbędzie się 21 kwietnia (piątek) 2017 o godz. 18.00 w DSH przy ul. Karowej 20 w Warszawie. Na wystawie prezentowanych będzie ponad 100 zdjęć Mariana Schmidta, wybitnego fotografa i pedagoga, które wykonał podczas swych podróży po Polsce od połowy lat 70. Są to fotografie z reporterskich cykli z lat 70., kilkanaście współczesnych zdjęć z Polski, a także wysublimowane, ponadczasowe fotografie oraz zdjęcia z rodzinnego archiwum artysty.

