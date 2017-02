Tamrac ponownie w Polsce

Firma Foto-Technika poinformowała o poszerzeniu swojego portfolio o nową markę - Tamrac. Firma Tamrac została założona w południowej Kalifornii przez miłośników fotografii przyrodniczej. Nazwa firmy i logo nawiązują do symbolu modrzewia amerykańskiego. Dzisiaj Tamrac znajduje się w pięknym Ogden w stanie Utah, gdzie z otaczających gór i pustyń czerpane są inspiracje przy tworzeniu nowych modeli.

Plecaki wyposażone są w "skrzydłowe" kieszenie z wodoodpornymi zamkami przeznaczone do przechowywania akcesoriów. Zastosowany w nich system Memory&Battery Storage segreguje zapisane karty pamięci lub rozładowane baterie. Dodatkowo torby wyposażono w kieszenie Windowpane-mesh, które idealnie nadają się do przechowywania drobnych akcesoriów.

Produkty Tamrac posiadają innowacyjne systemy, takie jak Dual i Triple Access System, dzięki którym fotograf ma dwa lub trzy sposoby na dostęp do swojego sprzętu.

