Tamron 70-200 2.8 VC USD G2 oraz Tamron 10-24 VC HLD - znamy ceny obiektywów

Zaktualizowane wersje dwóch popularnych szkieł: Tamron SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2 oraz Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD trafią do sprzedaży w marcu br. Nowe edycje wyróżniać ma przede wszystkim szybszy napęd autofokusu oraz zastosowanie wydajnych systemów stabilizacji obrazu.

Obiektyw Tamron SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2 z mocowaniami dla systemów Canon i Nikon będzie dostępny w sprzedaży do 13 marca 2017 r., a rekomendowana cena detaliczna wynosi 6199 zł brutto. Dla Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD rekomendowana cena detaliczna wynosi 2499 zł brutto, a dostępność przewidywana jest na koniec marca.

Przystosowany do pracy z aparatami formatu 35 mm Tamron SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2 (oznaczenie kodowe A025) to ulepszona wersja stosunkowo młodego, bo zaledwie 5-letniego obiektywu o bardzo podobnej nazwie. W nowej odsłonie szkło to wyposażono w nowy, jeszcze szybszy mechanizm automatycznego ustawiania ostrości oraz wydajniejszy mechanizm stabilizacji obrazu VC, oferujący wg producenta wydajność na poziomie 5 EV. Podobnie jest w przypadku szerokokątnego modelu Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD kierowanego do użytkowników aparatów z matrycami APS-C

Sam Tamron SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2 pozostaje bardzo zaawansowaną konstrukcją, której tor optyczny, choć przebudowany, nadal składa się z 23 soczewek zebranych w 17 grupach. Udało się jednak zmniejszyć minimalną odległość ostrzenia ze 127 do 95 cm, co zaowocowało podniesieniem maksymalnej skali odwzorowania 1:6,1. Nowość współpracuje z telekonwerterami TC-X14 (1,4×) oraz TC-X20 (2×). Stabilizator obrazu VC może działać w jednym z trzech trybów: domyślnym, do panoramowania i oszczędnym (brak stabilizacji obrazu w wizjerze).



Tamron SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2 (Fot. Tamron)

Drugi z zaprezentowanych obiektywów to następca konstrukcji nieco starszej, bo już prawie 10-letniej. Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD to szerokokątny zoom zaprojektowany z myślą o aparatach DSL formatu APS-C. Oferuje pole widzenia odpowiadające zakresowi ogniskowych 16-38 mm w aparacie małoobrazkowym (przelicznik dla formatu APS-C Canona) i jasność f/3.5-4.5. Ten kompaktowy model (wymiary 85×81 mm, waga 440 g) został również uszczelniony przed pyłem i wilgocią i wyposażony w system stabilizacji obrazu o deklarowanej wydajności 4 EV – choć mając na uwadze zakres ogniskowych tego szkła można mieć wątpliwości co do takich parametrów systemu VC.