Tamron wymienia dwa swoje popularne obiektywy na nowsze wersje

Znany niezależny producent optyki fotograficznej ogłosił właśnie wprowadzenie do sprzedaży zaktualizowanych wersji dwóch swoich popularnych szkieł. Nowe edycje wyróżniać ma przede wszystkim szybszy napęd autofokusu oraz zastosowanie wydajnych systemów stabilizacji obrazu. Oba obiektywy - Tamron SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2 oraz Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD - charakteryzują się wyśrubowanymi parametrami optycznymi oraz solidną, odporną na wilgoć i kurz budową.

Przystosowany do pracy z aparatami formatu 35 mm Tamron SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2 (oznaczenie kodowe A025) to ulepszona wersja stosunkowo młodego, bo zaledwie 5-letniego obiektywu o bardzo podobnej nazwie. W nowej odsłonie szkło to wyposażono w nowy, jeszcze szybszy mechanizm automatycznego ustawiania ostrości oraz wydajniejszy mechanizm stabilizacji obrazu VC, oferujący wg producenta wydajność na poziomie 5 EV. Podobnie jest w przypadku szerokokątnego modelu Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD kierowanego do użytkowników aparatów z matrycami APS-C