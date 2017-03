Tancerze na ulicach Nowego Jorku - Omar Robles powraca z nową serią zdjęć

Cykl zdjęć wykonanych na Kubie przez Omara Roblesa, przedstawiający profesjonalnych tancerzy baletowych, zyskał ogromną popularność. Teraz fotograf powraca z nową serią fotografii, przedstawiających tancerzy z American Ballet Theatre i The Dance Theatre of Harlem - na ulicach Nowego Jorku. Kolejny raz charakterystyczne dla Roblesa ujęcia łączą szorstkie, miejskie tło z pięknem i gracją sportowców, którzy sprawiają, że niesamowicie trudne figury wyglądają, jakby zupełnie nie wymagały wysiłku.

Fizyczność tancerzy, ich siła, pokonywanie ograniczeń swoich ciał, a w końcu ich nieprawdopodobna świadomość fascynuje wielu fotografów. Szczególnie fotografów mody czy aktu, którzy raz za razem mówią, że tancerze nie odpuszczają, dopóki ujęcie nie będzie doskonałe - są gotowi powtarzać je w nieskończoność. Tancerze są jednocześnie artystami i sportowcami, a uchwycenie ruchu, piękna ciała i gracji osób, potrafiących idealnie kontrolować każdy gest, to zarazem wielkie wyzwanie i przyjemność.

