TAP in Console z obiektywami Tamron 70-200 G2 oraz Tamron 150-600 G2 w zestawie

Trwa promocja na obiektywy Tamron. Do 31 sierpnia przy zakupie wybranych modeli istnieje możliwość zakupu w cenie specjalnej 1.23 zł brutto urządzenia TAP in Console.

Dzięki wykorzystaniu Tamron TAP-in Console i darmowego oprogramowania Tamron-TAM Utility użytkownicy wybranych obiektywów firmy Tamron mają możliwość samodzielnej aktualizacji oprogramowania i kalibracji funkcji obiektywu wedle własnych wymagań. Przed pojawieniem się urządzenia na rynku były to czynności zarezerwowane dla Centrum Serwisowego Tamron. Podłączenie Tamron TAP-in Console do komputera z dostępem do Internetu umożliwi dostęp do strony internetowej, i dokonanie samodzielnej aktualizacji.