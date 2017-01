TCL X2 - telewizor z Quantum Dot i HDR 10

TCL X2 jakość obrazu zawdzięcza technologii wyświetlania QD oraz HDR 10. QD wykorzystuje związek nieorganiczny jako materiał emitujący światło, który nie tylko jest stabilny i niweluje problemy takie jak przebarwienia i nierównoą jakość obrazu, ale co najważniejsze, może nawet przebić OLED, proponując niespotykanie szeroką gamę kolorów 110% NTSC.

TCL X2 to ultra cienki model bez ram serii X, o całkowitej grubości wynoszącej zaledwie 7,9mm. Efektem najnowszej technologii wyświetlania Quantum Dot, jak również zastosowanych najbardziej zaawansowanych materiałów QD jest wysokie podświetlenie do 600 nitów, oraz gama kolorów o 52,7% większa niż ta dostępna na zwykłych telewizorach LED. X2 bazuje na sukcesie poprzednich modeli z technologią QD, nagłośnieniem JBL od Harman, oraz dodaje zaawansowaną technologię i konfiguracje premium. X2 jest o 60% cieńszy od swojego poprzednika X1, a jego ultra cienkie krawędzie to zaledwie 5,5 mm, dzięki czemu ekran zmieści się w małych pomieszczeniach, a wyświetlane obrazy są jasne i gwarantują najlepsze doświadczenie podczas oglądania.