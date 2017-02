Technologia druku LED technologią przyszłości?

Drukarki LED-owe wciąż wydają się innowacyjnym rozwiązaniem. Jednak sama technologia druku LED nie jest wcale taka młoda. Pierwsza drukarka LED została wyprodukowana przez japońską firmę OKI już w roku 1989. Od tamtego czasu technologia druku w oparciu o półprzewodnikowe diody jest stale rozwijana. Dziś mamy do czynienia z trzecią generacją tych urządzeń.

Podstawowa różnica pomiędzy drukarką laserową a drukarką LED to zastąpienie w tej drugiej skomplikowanego układu lasera i luster, prostym i właściwie bezawaryjnym mechanizmem listwy świetlnej. Diody LED praktycznie się nie zużywają, co wprost przekłada się na długowieczność urządzenia drukującego. W przypadku LED-ów liczba części, które mogłyby ulec uszkodzeniu, została zredukowana do minimum, co bezpośrednio wpływa na długie lata niezawodnej pracy urządzenia.