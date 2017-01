Telewizory LG Super UHD z Nano Cell

Na targach CES 2017 firma LG Electronics zaprezentuje nowe telewizory SUPER UHD (modele SJ9500, SJ8500 i SJ8000) wyposażone w matrycę Nano Cell. To najbardziej zaawansowany z dotychczasowych paneli LCD, który cechuje się wysoką precyzją odwzorowania barw oraz gwarantuje jeszcze szersze kąty widzenia.

Matryca LCD Nano Cell zbudowana jest z wielu małych cząsteczek o średnicy ok. 1 nm, które precyzyjnie odwzorowują barwy oraz pozwalają uzyskać szersze kąty widzenia. Zarówno widzowie siedzący na wprost ekranu, jak i patrzący pod kątem 60 stopni praktycznie nie dostrzegą różnic w odwzorowaniu kolorów na matrycy Nano Cell.

Wysoka jakość obrazu najnowszych telewizorów Super UHD została uzyskana dzięki procesowi pochłaniania nadmiaru światła określonej długości – w ten sposób udało się udoskonalić wyświetlane barwy i sprawić, by były jeszcze czystsze i bardziej wyraźne. Zdolność pochłaniania światła pozwala nowej matrycy LCD LG również na większą precyzję podczas filtrowania kolorów podstawowych. Dla przykładu, kolor zielony na ekranach konwencjonalnych telewizorów może zawierać domieszkę fal świetlnych o innych długościach, przez co staje się wyblakły i nabiera żółtawych lub turkusowych odcieni. Co więcej, matryca Nano Cell minimalizuje odbicia światła od ekranu, utrzymując wysokiej jakości obraz nawet przy silnym, naturalnym świetle.