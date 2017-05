Telewizory Panasonic OLED 4K Pro EZ1000 i EZ950 uzyskały certyfikat Ultra HD Premium i THX 4K

Telewizory Panasonic OLED 4K Pro EZ1000 i EZ950 uzyskały certyfikat zgodności z wymaganiami klasy Ultra HD Premium oraz certyfikat THX 4K. Oba telewizory przeszły również rygorystyczny proces dostrajania we współpracy z potentatem Hollywood, firmą Deluxe, dzięki czemu dokładnie odzwierciedlają zamierzenia twórców filmowych.

Podczas procesu dostrajania i testowania telewizorów OLED 4K Pro EZ1000 i EZ950 firma Panasonic współpracowała z profesjonalnymi kolorystami, naukowcami zajmującymi się obrazem oraz inżynierami firm postprodukcyjnych Company 3, EFILM i Encore, które należą do grupy Deluxe. Zatwierdzili oni model EZ1000 jako kliencki monitor referencyjny używany podczas sesji gradacji kolorystycznej hitów kinowych oraz odcinków wysokobudżetowych produkcji telewizyjnych w swoich pracowniach.

