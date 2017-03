Telewizory Samsung, jako pierwsze otrzymały weryfikację VDE w zakresie natężenia kolorów

Samsung, jako pierwszy producent telewizorów na świecie, otrzymał weryfikację VDE w zakresie natężenia kolorów. Pozytywny wynik testów oznacza, że telewizory QLED z serii Q9, Q8 i Q7 dostarczą widzom obraz najwyższej jakości. Znane i cenione stowarzyszenie zajmujące się testowaniem i certyfikacją produktów Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) badało telewizory Samsung QLED w oparciu o specjalistyczną wiedzę w zakresie analizy kolorów. Pozytywny wynik testu oznacza, że modele QLED, wykorzystujące technologię kropki kwantowej, znoszą ograniczenia charakterystyczne dla tradycyjnych ekranów. Nowa linia telewizorów QLED dokładnie odtwarza przestrzeń kolorów DCI-P3 przy różnych poziomach jasności obrazu.

Natężenie koloru wyznacza poziom wyrazistości barw i mierzy dwa elementy obrazu w przestrzeni trójwymiarowej: przestrzeń barw i poziom jasności. Przestrzeń barw oznacza największą liczbę kolorów, jaką fizycznie jest w stanie wyświetlić urządzenie, a szczytowa jasność oznacza maksymalny poziom jasności ekranu. Im szersza przestrzeń barw i wyższa jasność, tym większy jest zakres kolorów, które może wyświetlić telewizor. Dzięki rozszerzeniu tej pojemności, telewizory QLED wyświetlają bardziej realistyczne, dokładne i żywe obrazy HDR (o jasności porównywalnej do zakresu jasności widzianej przez człowieka), które wiernie oddają rzeczywistość, zarówno w ciemnych, jak i dobrze doświetlonych ujęciach.

