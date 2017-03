Terry Richardson i jego nie najnowsze zdjęcia - skończyły się szokujące pomysły?

Dla Terrego Richardsona nic nie jest zbyt wulgarne. Nie ma dla niego tematów tabu. Prowokuje, bulwersuje, obrzydza. I jednocześnie jest jednym z najbardziej rozchwytywanych fotografów na rynku mody i reklamy. Po oskarżeniach fotografa o molestowanie nadszedł okres spokoju - kiedy został ojcem. Ten względny spokój trwał do pierwszych urodzin jego synów.

Fotograf z tej okazji opublikował zdjęcia z porodu - niestety kadry Richardsona nie mają nic wspólnego z fotografią porodową , o której ostatnio pisaliśmy i można powiedzieć śmiało, że są w jego stylu - technicznie słabe, za to z całą rzetelnością pokazujące krew, maź płodową, pępowiny i inne detale. Zdjęcia - zapewne zgodnie z założeniami fotografa - oburzyły internetową publiczność.

