Tim Walker i Emma Watson w świecie iluzji i fantazji

Sesje zdjęciowe w wykonaniu Tima Walkera zawsze wymykają się ogólnie przyjętym standardom. Plan zdjęciowy niejednokrotnie przypomina bardziej świat baśniowy niż zwyczajne studio fotograficzne. Zresztą połączenie magicznych klimatów ze światem mody to już jeden ze znaków rozpoznawczych stylu Walkera. Najnowsza sesja zdjęciowa ze zjawiskową Emmą Watson powstała dla marcowej edycji magazynu Vanity Fair.

"Gdy wykonuję portret, zapraszam mojego modela do ucieczki od codzienności - w świat iluzji i fantazji. Moje fotografie to taki ukryty pokój, do którego można wejść tylko wtedy, gdy twoje intencje są prawdziwe.

Nie nazwałbym moich zdjęć fotografią artystyczną - wiele osób nie zgodzi się ze mną, ale myślę, że to czas decyduje, czym jest sztuka. Jestem tylko fotografem i to co robię nazywam fotografią. Oczywiście - niektóre fotografie stają się sztuką, choćby te Dianne Arbus, ale to dlatego, bo czas minął - ona nigdy nie nazwałaby siebie artystką, podobnie jak Avedon" - mówi Tim Walker.