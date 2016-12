Travel Photographer of the Year 2016 - najlepsze zdjęcia z podróży

Zostały ogłoszone wyniki prestiżowego konkursu Travel Photographer of the Year 2016. Tegoroczną edycję wygrał Portugalczyk, ekonomista z wykształcenia, Joel Santos, który ostatnią dekadę poświęcił swojej największej pasji: fotografii. Zdjęcia Joela Santosa publikowane są w magazynach na całym świcie. Wygrywa międzynarodowe konkursy, pisze książki o fotografii i prowadzi warsztaty fotograficzne. Nagrodzone zdjęcia to zarówno ujęcia wykonane dronem nad pustynią Danakilska, jak i portrety rybaków z Bosumtwi. Nagroda fotografa wyniosła cztery tysiące funtów.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie