TriLens - trzy obiektywy na pasku

Produkt TriLens zaprojektowany przez szwedzki startup Frii Designs, założony przez fotografa ślubnego Jonasa Lundina, ma na celu ułatwić dostęp do obiektywów i ich zmiany. "Nie ma nic gorszego niż wrócić do domu z sesji zdjęciowej ze świadomością tego, że przegapiłeś niezliczone chwile, ponieważ zmagałeś się z wymianą obiektywów lub po prostu byłeś zbyt leniwy aby zabrać lub sięgnąć po odpowiedni obiektyw" - mówi Lundin.

TriLens jest uchwytem na trzy obiektywy, które rozmieszczone są w obszarze trójkąta. Najcięższy obiektyw zamocowany do akcesorium będzie zawsze skierowany prosto w dół pozostawiając puste miejsce gotowe do odbioru obiektywu, który jest zdejmowany z korpusu aparatu. Jonas Lundin pomyślał również o stabilizacji podczas chodzenia lub biegania i o magnesach do mocowania dekielków obiektywów.