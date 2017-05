Trwa 2 edycja. aukcji fotosów i portretów twórców polskiego oraz światowego kina

Już po raz drugi każdy miłośnik fotografii i sztuki filmowej może wziąć udział w aukcji fotosów i fotografii portretowych z kolekcji wybitnego krytyka filmowego Jerzego Płażewskiego. Tym razem wśród wystawionych na aukcję prac coś dla siebie znajdzie każdy – od wielbicieli klasyki polskiego kina, po fanów Gwiezdnych Wojen, Madonny i Johnny'ego Deppa. Łącznie na swoich nabywców do 10 maja czeka aż 40 znakomitych zdjęć.

Druga edycja aukcji, której celem jest zebranie środków na stworzenie cyfrowego archiwum Jerzego Płażewskiego prowadzona jest na portalu artinfo.pl i trwać będzie do 10 maja do godziny 21:00. Niewielki fragment oferowanej tam kolekcji pokazuje niezwykłą historię kina – ponad półwieczną, jako że najstarszy uwieczniony w niej plan filmowy dotyczył produkcji z 1932 roku, a najnowszy pochodził z 1996 roku.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem