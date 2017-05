Tryb portretowy iPhone 7 plus jest tak dobry, że potrafi uratować rodzinną firmę

Najlepsze fotografie warte są tysiąca słów. W nowej reklamie firmy Apple okazuje się, że zdjęcie potrafi być warte setek nowych klientów, a wszystko to dzięki portretom, wykonywanym aparatem w telefonie iPhone 7 plus.

Chociaż cały czas trudno jest nam uwierzyć, aby było możliwe całkowite zastąpienie doświadczenia i umiejętności fotografa przez automatykę aparatów fotograficznych, to jednak możliwe jest z pewnością wykonanie znakomitych zdjęć praktycznie każdym aparatem - co raz po raz udowadniają zawodowi fotografowie, sięgający po aparaty w telefonach - i rzeczywiście najczęściej są to modele iPhona.