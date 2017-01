Trzy nowe aparaty: ultrapłaskie Canon IXUS 185 i Canon IXUS 190 oraz superzoom Canon PowerShot SX430 IS

Firma Canon zaprezentowała trzy nowe aparaty kompaktowe: dwa ultrapłaskie i stylowe modele IXUS 185 i IXUS 190 oraz PowerShot SX430 IS – niewielki hybrydowy superzoom. Wszystkie nowe aparaty zostały wyposażone w 20-megapikselową matrycę i pozwalają rejestrować materiały wideo w jakości HD 720p. Posiadają także zoom optyczny, dzięki któremu można pokazać jeszcze więcej szczegółów.

Canon IXUS 185 oferuje 8-krotny, a IXUS 190 10-krotny zoom optyczny, a dzięki kompaktowej, wyjątkowo płaskiej konstrukcji oba aparaty mieszczą się w kieszeni lub torebce. Dla uzyskania jeszcze większych zbliżeń z zachowaniem wysokiej jakości obrazu, aparaty oferują technologię Zoom Plus, która pozwala nawet dwukrotnie zwiększyć zakres zbliżenia. Z kolei Canon PowerShot SX430 IS oferuje 45-krotny zoom optyczny, dzięki czemu zawsze pozwala być w centrum wydarzeń, a technologia Zoom Plus umożliwia nawet 90-krotne powiększenie.