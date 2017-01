Trzy Sztuki w Antarktyce to artystyczna podróż, której efektem będzie film, wystawa fotografii, a po dotarciu do celu, także jedno z pionierskich wydarzeń w skali kraju - transmitowany prosto z Antarktyki koncert. W projekt zaangażowani są Bartosz Stróżyński - pomysłodawca i szef przedsięwzięcia, fotograf i operator podwodny, Olaf Lubaszenko - aktor i reżyser oraz Adam Nowak, lider zespołu Raz Dwa Trzy.

Trzy Sztuki to pierwsza w historii artystyczna wyprawa jachtem żaglowym polskich twórców do Antarktyki. Tam w ekstremalnych warunkach powstanie film, wystawa fotografii oraz utwór muzyczny, który podczas koncertu, transmitowanego w Programie III Polskiego Radia, wykona jego autor Adam Nowak, lider zespołu Raz Dwa Trzy.

