Twarze Muzyki na zdjęciach Andrzeja Tyszko

Twarze Muzyki to 120 studyjnych fotografii 60 muzyków i zespołów autorstwa Andrzeja Tyszko, wykonanych w latach 1982 - 2015. Większość zdjęć powstała w okresie stanu wojennego, w czasie wyjątkowego rozkwitu znaczenia muzyki, która dla młodych ludzi była znakiem wolności i buntu.

“Wystawa i album Twarze Muzyki jest podsumowaniem i ukoronowaniem 33 lat pasjonującej pracy z muzykami. To oni są prawdziwymi bohaterami tej wystawy. Mimo, że z niektórymi widziałem się tylko jeden raz, a z innymi pracuję i przyjaźnię się od trzydziestu lat, to każde zdjęcie w tym zbiorze jest owocem artystycznego połączenia, dowodem zaistnienia magicznej chwili.

