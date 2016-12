Twitter wprowadza obsługę wideo 360° Live

Popularny serwis Twitter kazał swoim użytkownikom długo czekać na możliwość zamieszczania i oglądania materiałów filmowych realizowanych w technice 360°, ale w końcu i pod tym względem dociągnął do światowej czołówki. Niestety nowa funkcjonalność, choć dostępna dla wszystkich odbiorców, nie jest jeszcze udostępniona wszystkim potencjalnie publikującym treści. Wszystko więc wskazuje na zakrojone na szeroką skalę testy nowej funkcji.

Choć możliwość publikowania i oglądania filmowych materiałów realizowanych w technice wirtualnych panoram o polu widzenia 360 stopni pojawiła się w serwisach takich jak YouTube czy Facebook już w 2015 roku, to popularny Twitter najwyraźniej przespał tę rewolucję. Wprawdzie w połowie 2016 roku można było obejrzeć na nim tego typu nagrania z finałów NBA , ale była to pojedyncza jaskółka, która w dodatku nie miała nic wspólnego z szalenie popularnymi obecnie transmisjami 360° na żywo.

