Tworzysz treści wideo w domu? - zobacz komiczny film ku przestrodze

Nowe technologie zmieniają nieustannie nasze życie, coraz częściej możemy pracować z dowolnego miejsca, jak choćby z domu - i na przykład udzielić wywiadu podczas transmisji na żywo w BBC News. Jednak te ogromne możliwości niosą za sobą pewne zagrożenia, o czym się przekonacie po zapoznaniu się z prezentowanym materiałem wideo. Przy okazji gwarantujemy dzienną dawkę zdrowego śmiechu.



Profesor Robert Kelly rozmawiał z BBC News o Korei Południowej w gabinecie swojego domu, gdy nagle jego córka radośnie wmaszerowała do pokoju, a za nią w chodziku młodsze rodzeństwo. Zaraz za nimi jak ninja pojawia się żona, która z wielką determinacją zabiera pociechy.

