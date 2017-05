Udoskonalone modyfikatory światła Rogue FlashBender

ExpoImaging – twórca innowacyjnych modyfikatorów światła Rogue FlashBender, przedstawił szereg udoskonaleń w zakresie oferowanych akcesoriów dostępnych obecnie w najlepszych sklepach fotograficznych w Polsce. "Wszechstronność i mobilność odbłyśników FlashBender sprawiły, że stały się one integralną częścią warsztatu, jaki fotografowie zabierają w plener"- komentuje Erik Sowder, CEO w firmie ExpoImaging, Inc.

Zespół ExpoImaging skupił się na udoskonaleniu produktów Rogue FlashBender, w tym zmniejszeniu wagi odbłyśnika oraz modyfikacji paska mocującego. W efekcie linia FlashBender 2 stworzona została z wykonanej na zamówienie tkaniny odblaskowej, dzięki której odbłyśniki są o 20-30% lżejsze, a zintegrowana opaska mocująca pasuje do wszystkich popularnych lamp błyskowych.

