Uwodzicielska Bella Hadid na czarno-białych fotografiach Mario Sorrenti

"Moja matka i ojciec byli hipisami, dorastaliśmy nago. Wszystkie wakacje spędzaliśmy nago na plaży, odkąd pamiętam zawsze byłem otoczony nagością. Nigdy nie miałem z tym problemu. Zacząłem robić zdjęcia, kiedy miałem 18 lat i w zasadzie fotografowałem wyłącznie ludzi"– mówi Mario Sorrenti.

Kariera Mario Sorrenti nabrała tempa w 1993 roku, gdy w wieku 21 lat wykonał akt swojej partnerki - nie bez znaczenia pozostaje fakt, że była nią Kate Moss. Obecnie Sorrenti przeżywa najlepsze chwile w karierze - nowe zlecenia napływają do niego nieustannie. Najnowsza sesja fotografa została opublikowana w wiosennej edycji magazynu "V".

