Vintage Grand Prix - konkurs fotografii analogowej

Do 10 lipca 2017 r. można nadsyłać zgłoszenia do Vintage Grand Prix! Konkursu organizowanego w ramach III Międzynarodowego Festiwalu Miłośników Fotografii Analogowej – VINTAGE PHOTO FESTIVAL. Konkurs ma charakter otwarty. Do nadsyłania prac Organizator zaprasza wszystkich fotografów: studentów i absolwentów szkół artystycznych, amatorów, freelancerów. Udział w Konkursie jest odpłatny.

Spośród Uczestników Konkursu wybranych zostanie trzech finalistów. Zwycięzca VINTAGE GRAND PRIX otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2500 zł brutto. Zdobywca drugiego miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł brutto, natomiast zdobywca miejsca trzeciego 1000 zł brutto. Warunki i sposób przekazania nagrody zostaną określone w odrębnych umowach.