Walentynki fotograficznie: namiętne pocałunki w obiektywie Bena Lambertye

Kiedy nowojorski fotograf Ben Lambertye na ulicy uchwycił w obiektywie całującą się parę, tak bardzo polubił to ujęcie, że postanowił stworzyć całą serię z pocałunkiem w roli głównej. Fotograf do współpracy zaprosił swoich przyjaciół, z których niektórzy byli w rzeczywistości w związkach, a i inni po prostu byli dobrymi przyjaciółmi.

"To było niezwykle interesujące zobaczyć, jak różnie pary reagowały stając przed obiektywem. Całowanie się na planie zdjęciowym okazało się znacznie trudniejsze dla par, które żyły ze sobą niż dla bliskich przyjaciół, którzy całowali się "dla zabawy". Najważniejsze było dla mnie to, aby nie angażować się w to, co dzieje się między modelami. Byłem tylko cichym obserwatorem, który fotografował wyraziste momenty emocjonalne"- mówi Ben Lambertye.