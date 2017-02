Warsztaty fotograficzne na Malcie z ambasadorem marki Lumix G Mikołajem Nowackim

"Kiedy Jacob James poprosił mnie o poprowadzenie warsztatów na południu Europy zgodziłem się bez wahania! Praca z aparatami Panasonic daje mi ogromną radość. Nie mogę się doczekać, kiedy w końcu podzielę się swoją wiedzą z ludźmi, którzy mają tę samą pasję, co ja!" – mówi Mikołaj Nowacki, Ambasador marki Lumix.

Jedną z wielu atrakcji zaplanowanych dla uczestników jest udział w Dniu Niepodległości Malty, które obchodzi się co roku 31 marca. Podczas tego święta w stolicy kraju – La Valletcie odbywają się przepiękne procesje. To doskonała okazja, żeby utrwalić te obrazy na zdjęciach i podszlifować swoje umiejętności w fotografii ulicznej.

5-dnowie warsztaty fotograficzne na Malcie to świetna okazja do poznania kultury i architektury tej położonej na Morzu Środziemnym malowniczej wyspy.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem