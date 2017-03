Ważne dla twórców: Jak zgodnie z prawem optymalizować podatki i składki w 2017 r.

Prawo podatkowe i ubezpieczeń społecznych jest skomplikowane i pełne niejasności. W jego gąszczu biegle poruszają się zwykle tylko kwalifikowani doradcy podatkowi i księgowi z dużym doświadczeniem. Przeciętny podatnik poddaje mu się najczęściej biernie, i dużo na tym traci.



Jednak polski system podatkowy, tak jak każdy z rozwiniętych systemów, umożliwia osobom znającym prawo i potrafiącym je stosować osiąganie dodatkowych korzyści. Optymalizowanie obciążeń podatkowych i ubezpieczeniowych zgodnie z istniejącymi przepisami jest niezbywalnym prawem podatnika.

Korzystanie z tego prawa jest jednak utrudnione – powodem jest brak odpowiedniej wiedzy (i często obawa przed ewentualnym konfliktem z aparatem skarbowym).

Dlatego stworzyliśmy e-kurs: Podatki i składki twórców i artystów – optymalizacja obciążeń w 2017 roku.

Jego pierwsza w 2017 r. edycja rozpocznie się 22.03.2017 r.

Zadaniem e-kursu jest przekazanie wiedzy o istniejących możliwościach zmniejszania obciążeń – w sposób prosty, przystępny i pozwalający każdemu Uczestnikowi na dalsze podnoszenie kwalifikacji w zakresie rozumienia i stosowania prawa podatkowego i ubezpieczen społecznych.

Ważne: Uczysz się wtedy, kiedy masz czas i możliwości. Nie ma ostatecznego terminu ukończenia e-kursu. Dwa razy w tygodniu otrzymasz kolejną lekcję i dostęp do kolejnych testów. Tempo w jakim się uczysz zalezy tylko od Ciebie. Udostępniane testy pozwolą Ci sprawdzić i usystematyzować wiedzę, a przesłana razem z certyfikatem płyta gwarantuje Ci dostęp do lekcji nawet wtedy, kiedy zmienisz komputer lub nie masz dostępu do Internetu.

Uczestnicy otrzymują: 10 lekcji przesyłanych dwa razy w tygodniu (czas trwania kursu - 5 tygodni)

Dostęp do testów sprawdzających i systematyzujących wiedzę

Po zakończeniu e-kursu Uczestnicy otrzymują:

Certyfikat ukończenia e-kursu i płytę CD zawierającą materiały

Rozpoczęcie I edycji 2017: 22.03.2017 r. Cena: 179 zł (w tym 23% VAT)

Szczegółowy program e-kursu