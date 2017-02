Wesołe i barwne portrety dziecięce –Jordan Pinder radzi, jak je wykonywać

Chyba większość z nas chciałby mieć w swoim portfolio naprawdę udane zdjęcia małych dzieci – proste, nieprzekombinowane, ale jednocześnie wesołe i barwne, jak sami ich bohaterowie. A jeśli nie mieć, to chociaż umieć je wykonać. Współpracujący z serwisem Fstoppers fotograf Jordan Pinder opracował bardzo łatwą w realizacji metodę wykonywania tego typu fotografii w nawet niewielkim studio i chce się tą wiedzą z nami podzielić. Zapraszamy więc tutaj wszystkich obecnych i przyszłych rodziców, a także fotografów współpracujących z dziecięcymi modelami.

Portrety, o których mowa są po prostu zabawne. Wesołe i barwne, proste zarówno w treści jak i sposobie wykonywania. Ich twórca, Jordan Pinder przekonuje, że cieszą się one w jego ofercie nieustającą popularnością i nie wymagają stosowania zbyt wielu akcesoriów dodatkowych. Wystarczą trzy źródła światła błyskowego ustawione blisko siebie, a następnie nieco pracy w programie graficznym.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem