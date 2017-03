Wiatr we włosach Christy Turlington i Evy Herzigovej

Fotograficzny duet Inez Van Lamsweerde i Vinoodh Matadin obecny jest na rynku nieprzerwanie od 30 lat. Mają na koncie niezliczoną ilość sesji, w tym wiele fotografii, które dla miłośników tego gatunku są ikonami. Ich najnowsza sesja ukazała się w prestiżowej, francuskiej edycji magazynu Vogue. Przed obiektywem stanęły modelki: Christy Turlington i Eva Herzigova.

W studiu fotograficznym niejednokrotnie staramy się uzyskać różne efekty, jakie możemy osiągnąć w plenerze, wykorzystując zmienne warunki atmosferyczne. Zjawisko sztucznej mgły pozwalają uzyskać wytwornice dymu, a sztuczny wiatr, rozwiewający włosy i zwiewne szaty modelek w powabne fale, zapewniają różnego typu dmuchawy. Od ich wydajności i prędkości przepływu mas powietrza zależy uzyskany efekt. Niewielkie domowe wentylatory, ze względu na swoją niską wydajność nie dają dobrych efektów. Stosujemy je rzadko, a uzyskany efekt jest niewspółmiernie niski do włożonego wysiłku. Cena specjalistycznych maszyn jest znaczna, co jest powodem, że często szukamy rozwiązań zastępczych.

