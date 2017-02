Wiecznie uśmiechnięty rekin w obiektywie Cassie Jensen

Samica rekina Snooty, mieszkająca u wybrzeża Jupiter na Florydzie, przykuwa uwagę nurków z całego świata dzięki niezwykłemu uśmiechowi, który nie znika z jej pyska, przywodząc na myśl postać Bruce’a z przebojowej kreskówki "Gdzie jest Nemo". Cassie Jensen fotografią podwodną zajmuje się zaledwie rok.



"Wielokrotnie nurkowałam z rekinami w tych wodach, ale nie miałam okazji wcześniej spotkać Snooty. To chyba najbardziej popularny rekin u wybrzeży Florydy. Anatomiczna budowa szczęki samicy sprawia wrażenie, jakby ciągle się uśmiechała. Dodatkowo ma nietypową budowę płetwy ogonowej, ale nie wydaje się, aby ta anomalia jej przeszkadzała. Chciałabym wykorzystać moje zdjęcie do promowania ochrony środowiska. Stan zdrowia oceanu i jego mieszkańców są kluczowe dla naszej planety" – mówi Cassie Jensen.

