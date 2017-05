Wielokrotnie nagradzany fotograf wykorzystuje bez zgody fragment zdjęcia Mary Ellen Mark

Uwielbiana przez publiczność, ceniona przez krytyków Mary Ellen Mark umiała połączyć w fotografii chęć socjologicznej analizy z pełnym empatii, zwykłym ludzkim zainteresowaniem dla drugiego człowieka. Teraz fragment jej zdjęcia Souvid Datta połączył ze swoim ujęciem w jedną kompozycję – niestety bez uzyskania zgody.

Na jednym ze zdjęć Souvida Datta z cyklu "In the Shadows of Kolkata" pokazującym problem prostytucji dziewczynek w jednej z największych dzielnic czerwonych latarni w Indiach widzimy 17 letnią Radhikę, a w tle starszą kobietę, mającą być mentorką dziewczyny. I taka scena rzeczywiście miała miejsce, jednak kobieta będąca w pokoju nie zgodziła się na publikację swojego wizerunku. I wtedy właśnie fotograf postanowił zastosować w cyfrowej ciemni zabieg wytnij, kopiuj, wklej. Nowa mentorka, która znalazła się w pokoju, pochodzi z fotografii Mary Ellen Mark.