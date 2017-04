Wiosna na zdjęciach wielbiciela naturalnych kolorów i fotografii analogowej

Jedni nazwą zdjęcia Christophera Burketta kiczem, inni wpadną w zachwyt. Z całą pewnością jednak Christopher Burkett potrafi dostrzec niezwykłe piękno otaczającego świata i Matka Natura powinna chyba być mu wdzięczna za tak fenomenalne sesje fotograficzne.

Pejzaż to skomplikowany temat fotograficzny. Bardzo trudno w nim ukryć niedociągnięcia, brak koncepcji, niedopracowaną kompozycję. A jednocześnie – gdy trafią się wyjątkowo piękne "okoliczności przyrody", bardzo łatwo wpaść w kicz, zbliżyć się do granicy, która dzieli obraz "piękny bo przemyślany" od obrazu "pięknego bez powodu".

Christopher Burkett tworzy pejzaże, które można nazwać kiczowatymi. Bajecznie kolorowe, pokazują tylko miejsca urodziwe same z siebie, są często reprodukowane na plakatach (ktoś mógłby powiedzieć: jak fototapety). A jednak to nie do końca tak – w tych zdjęciach kryje się coś więcej.