Włamywał się do domów, aby robić zdjęcia kobiecych stóp

Sensacyjna historia, o której poinformowała stacja CNN, a dotycząca 22-letniego Chase'a Garnera, który włamywał się do domów wyłącznie po to, aby wykonywać ujęcie stóp śpiących kobiet ma podwójne fotograficzne dno, co chyba umknęło komentatorom.

Nie znamy dokładnie motywów włamywacza, ale być może miłośnik fotografii był zainspirowany twórczością genialnego fotografa Elmera Battersa , którego fetyszem były kobiece stopy? Jeśli tak, to powinien jednak zdecydowanie popracować jeszcze nad warsztatem i sposobem wyrażenia swojej artystycznej wrażliwości.