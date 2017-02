World Press Photo 2017 – jakimi aparatami fotografowano?

Rozstrzygnięcie tegorocznego konkursu World Press Photo już za nami. Jednak poza zwycięskimi zdjęciami wielu ludzi interesuje się sprzętem, jakim je wykonano. A ponieważ zdecydowana większość nagrodzonych i wyróżnionych prac jest dokładnie opisana zachowanymi metadanymi EXIF oraz IPTC, stanowią one co roku dobry materiał do nieco bardziej hardware'owych zestawień. Jeżeli więc chcielibyście się dowiedzieć, jakich aparatów używali nagrodzeni fotografowie, to zapraszamy do lektury.

W tegorocznym konkursie World Press Photo nagrodzono i wyróżniono prace 45 fotografów. I choć w przypadku fotografii prasowej i fotoreportażu zwykło się mawiać: "treść jest najważniejsza", to jednak dla wielu śledzących konkurs liczy się również to, jakimi aparatami wykonano zwycięskie zdjęcia. A ponieważ w większości przypadków w opisie nagrodzonych prac zamieszczono pełne dane tego, jakim sprzętem fotografowano, zapewne wielu zainteresowanych pokusiło się o dokonanie statystycznego zestawienia. Jako pierwszy wyniki prac przedstawił hiszpański serwis Photolari.